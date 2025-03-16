Доха, 16 марта, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Доха поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине, заявил 16 марта глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Global Look Press

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани 16 марта принял в своём дворце в северном пригороде Люсейле Мантурова. Как следует из заявления МИД эмирата, Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и первый зампред правительства РФ обсудили последние события по теме конфликта на Украине, а также ряд вопросов региональной и международной повестки.

В ходе беседы министр иностранных дел Катара подтвердил, что Доха поддерживает все международные инициативы, которые направлены на поиск мирного решения «российско-украинского конфликта путём диалога и дипломатии».

Вице-премьер РФ прибыл в Катар во главе делегации, которая примет участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Мероприятие запланировано на 17–18 марта, оно состоится в закрытом формате. Делегацию Катара возглавит премьер-министр и глава МИД страны.

Доха выступает посредником между Москвой и Киевом в вопросе возвращения детей, которые были вывезены из зоны боевых действий, к их родственникам. Как передавало ИА Регнум, 14 февраля две сестры, находившиеся на украинской территории, при посредничестве Катара вернулись к маме в Россию.

Как отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, на данный момент с близкими в России воссоединились 17 детей из 11 семей. При этом 95 детей из 75 семей вернулись к близким на Украину и в другие страны.