Москва, 16 марта, 2025, 14:43 — ИА Регнум. В России нужно установить уголовную ответственность за выгул собак без присмотра. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», ― написал сенатор в Telegram-канале.

Клишас отметил, что ответственность всегда несут люди. Он считает, что ответственность за самовыгул следует ужесточить.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Бурятии собаки насмерть загрызли мужчину. Трагедия произошла недалеко от села Ичетуй Джидинского района. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что человек погиб из-за того, что животные были бесконтрольно отпущены. Он напомнил, что юридическую ответственность за агрессию домашних животных несут их владельцы. Глава региона подчеркнул, что животные не должны находиться на самовыгуле.

6 марта собака набросилась на жителя Севастополя и покусала его, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. 26 февраля две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи и разорвали ему лицо. Ребенка госпитализировали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на фоне участившихся случаев нападений собак на людей направил в Госдуму предложения по предотвращению подобных происшествий. Одна из инициатив касается создания единого реестра домашних собак. Данный портал планируют объединить с «Госуслугами» и специальными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций.

Президент России Владимир Путин 30 ноября прошлого года подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.