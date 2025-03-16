Москва, 16 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Ушаков: Россия довела до США свои озабоченности по поводу перемирия на Украине.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Юрий Ушаков

Российская сторона довела до представителей США свои озабоченности, связанные с предложением ввести временное перемирие в зоне украинского конфликта. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что Россия воспринимает идею о перемирии как попытку дать украинским войскам передышку в условиях наступления ВС РФ по всему фронту. Киевский режим, по его словам, может воспользоваться паузой для перевооружения и перегруппировки сил.

«Наши озабоченности хорошо всем известны, мы их довели и до американцев тоже», — сказал Ушаков 13 марта в комментарии, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт по этому поводу ответ российской стороны.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что считает правильной идею о перемирии и поддерживает её, но есть ряд вопросов, которые нужно обсудить. Он пояснил, что неясно, кто со стороны Украины отдаст приказ о прекращении боевых действий, какой будет цена такого приказа и кто будет отвечать в случае нарушения договорённостей. Путин не исключил, что Киев воспользуется перемирием для получения оружия или набора новых военнослужащих.

Поздно вечером в тот же день российский лидер встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прилетевшим в Москву из Катара. Уиткофф передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования, а Путин в свою очередь передал через него информацию и дополнительные сигналы для американского президента Дональда Трампа.

Позже Трамп заявил, что его администрация получила позитивную реакцию от России на предложение о временном прекращении огня. При этом он выразил мнение, что, несмотря на «достаточно хорошие новости», до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине ещё далеко.