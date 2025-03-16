Вашингтон, 16 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин смог сохранить свою страну единой, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Global Look Press

«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — сказал Карлсон в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом на YouTube.

Карлсон отметил, что ни одна другая страна в мире не может тягаться с Россией по богатству арсенала ядерного оружия.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года бывший ведущий телеканала Fox News Карлсон заявил, что Путин производит большее впечатление, чем бывший глава США Джо Байден. Он назвал российского лидера интересным, умным и впечатляющим человеком. При этом журналист отметил, что не стремился занять чью-либо сторону. Его целью было показать слушателям, каким человеком является российский президент. А выводы Карлсон предложил сделать самим.

Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля 2024 года. В двухчасовой беседе обсуждали украинский конфликт и отношения России с США, НАТО и Западом.

В США всячески пытались сорвать интервью. По словам журналиста, его пугали задержаниями. В частности, адвокаты заявляли, что в случае встречи с Путиным американское правительство задержит его за нарушение санкций. Он также был уверен в слежке американских спецслужб. Ему и его команде поступали звонки от журналистов с вопросом о дате выхода интервью. Но эти люди не могли знать о готовящейся публикации.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тогда назвал интервью Путина лекарством для Запада. По его словам, в интервью президент преподал отличный урок русской истории гражданам западных стран.

Карлсон стал зеркалом общественного мнения США, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, интровертам-американцам было важно донести исторический аспект, так как сами они мало интересовались зарубежьем.