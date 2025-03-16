Москва, 16 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Суд в Москве обязал дочерей умершего мужчины возместить родственникам расходы на его похороны. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Истцами выступили родственницы покойного, участвовавшие в оплате ритуальных услуг, аренды катафалка, организации прощания и необходимых документов. При этом дочерям, согласно иску, заранее сообщили дату и место похорон, но они не помогали с их организацией и не передавали деньги на погребение.

При этом дочери вступили в права наследования, после чего истцы и обратились в суд. Ответчики и их представитель в суде заявили, что истцы понесли чрезмерные и необоснованные расходы, и просили отказать в иске.

«Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованы, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства», — указано в документах.

Отмечено также, что в Гражданском кодексе есть пункт о возмещении расходов, связанных с похоронами. С лиц, принявших наследство, могут потребовать возмещения таких трат.

В результате денежные средства взыскали с ответчиков в пользу истцов, сумма взыскания не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом судебном деле, касающемся наследства, в котором фигурирует актёр и певец Никита Джигурда. Наследственная тяжба с участием артиста касается трёх квартир в Москве и одной в Париже, которыми владела его умершая в 2016 году подруга Людмила Браташ. Согласно утверждениям Джигурды, Браташ оформила во Франции завещание в пользу его и супруги. Однако суд встал на сторону другой претендентки на наследство — сестры покойной Светланы Романовой. Джигурда обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить норму Гражданского кодекса об основаниях наследования, так как, по его мнению, в законодательстве имеется «неопределённость в вопросе применения иностранных завещаний».