Плесецк, Архангельская область, 16 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. С космодрома Плесецк 16 марта стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутниками для Министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«В воскресенье, 16 марта, в 13:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — сказано в сообщении.

3 марта Воздушно-космические силы РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Запуск был осуществлён в интересах Минобороны.

5 февраля с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1в». С её помощью на околоземную орбиту были выведены космические аппараты в интересах российского военного ведомства. Осведомлённый источник в отрасли сообщал, что данная «Союз-2.1в» стала последней в истории ракетой такого типа, больше пусков этой модели не планируется.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «Роскосмосу» предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов и наладить конвейерный выпуск спутников — до 250 единиц в год. Он напомнил, что совместно с заинтересованными ведомствами был подготовлен нацпроект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.