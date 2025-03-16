Москва, 16 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Российские санкции с госсекретаря США Марко Рубио в настоящее время не сняты, а публикации об этом являются фейком. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

CNP/AdMedia/Global Look Press Марко Рубио

Ранее в СМИ появилась информации, что с Рубио якобы сняли санкции после его телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», — отметила она в беседе с ТАСС.

Персональные санкции в отношении Рубио были введены Москвой в 2022 году. Американцу в настоящее время официально запрещён въезд в РФ.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между Лавровым и Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обсудили конкретные аспекты реализации взаимопонимания, достигнутого на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Лавров и Рубио условились оставаться в контакте.

16 ноября 2024 года вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Рубио сильно изменился за последние годы, что даёт шанс на построение более содержательного диалога между Москвой и Вашингтоном. Косачев отмечал также, что с бывшим главой Госдепа Энтони Блинкеном отношения не заладились, потому что последний предпочитает общаться исключительно монологами. Именно данное обстоятельство, считает сенатор, способствовало тупиковому развитию российско-американских отношений.