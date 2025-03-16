Курск, 16 марта, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Более 370 человек были эвакуированы с освобождённых территорий Курской области с 12 марта, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Всего с 12 марта из освобождённых населённых пунктов вывезен 371 человек, среди них 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Отмечается, что из 371 эвакуированного 220 человек были размешены в ПВР на территории Курской области. Там им оказывают необходимую помощь и поддержку. Остальных граждан забрали родные и близкие.

Работа по эвакуации идёт безопасно: жителей региона осматривают медики, оказывают помощь психологи и юристы, добавил Хинштейн. Им также выдают еду и гуманитарные наборы.

15 марта врио главы региона информировал об эвакуации 275 человек с 12 марта. Из них 174 жителя на данный момент размещены в ПВР. Остальных, по его словам, забрали родные.

Ранее Хинштейн отметил, что жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома. По его словам, российским военнослужащим потребуется время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние, и на разминирование территории.

Как передавало ИА Регнум, с 15 марта и до окончания работ по разминированию территорий будут временно закрыты 122 населённых пункта, прилегающие к ним сельскохозяйственные и лесные угодья. Ограничения коснулись шести приграничных районов Курской области: Глушковского, Суджанского, Беловского, Большесолдатского, Кореневского и Льговского.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о переходе операции по освобождению Курской области от украинских сил к завершающей стадии. Вечером 12 марта глава государства посетил один из командных пунктов в регионе. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности.