Курск, 16 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС РФ «Север» в ходе наступательных действий в минувшие сутки нанесли поражение формированиям шести бригад и полков ВСУ, также живая сила и техника противника в Курской и Сумской областях поражались ударами авиации и артиллерии. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня [Курской области], а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области», — сказано в сообщении.

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих. Также противник лишился нескольких единиц техники и вооружений, в том числе танка, двух бронетранспортёров и пункта управления дронами. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 67,8 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка противника в регионе окружена и изолирована.

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области, полностью освободить регион и подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.

14 марта президент, комментируя просьбу США «пощадить» окружённых в Курской области бойцов ВСУ, заявил, что, если украинские военные сложат оружие, им гарантирована жизнь и достойное обращение.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, сообщил, что ВСУ продолжают атаки на регион. В частности, 14 марта был нанесён удар по зданию краеведческого музея в Судже. Один человек погиб, двое получили ранения. 15 марта заместитель командира спецназа «Ахмат» сообщил, что подразделения ВС РФ продвигаются в сторону города Сумы.