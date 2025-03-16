Вашингтон, 16 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует закрыть два заповедника в Калифорнии, которые были учреждены бывшим главой государства Джо Байденом. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

(сс) Bob Wick, BLM California

«Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в Калифорнии, учреждённых бывшим президентом Джо Байденом», — говорится в публикации.

В газете уточнили, что речь идёт о государственном заповеднике Чакуолла на юге Калифорнии и государственном заповеднике Саттитла-Хайлендс на севере штата. Данные заповедники были учреждены Байденом в последние дни своего правления.

Также отмечается, что указанные территории считаются священными у коренных народов, которые ранее неоднократно призывали правительство США прекратить там добычу полезных ископаемых.

В издании напомнили, что во время своего первого президентского срока Трамп также сократил площадь двух государственных заповедников в штате Юта. При этом неясно, имеет ли республиканец полномочия закрывать заповедники без утверждения конгрессом.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп на параде на арене Capital One в Вашингтоне подписал указ об отмене 78 решений Байдена, назвав их разрушительными и радикальными. Трамп также назвал Байдена худшим главой государства в истории страны.