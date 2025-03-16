Москва, 16 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Российские войска нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов на Украине, цехам производства и местам хранения беспилотников. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Отмечается, что удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта ВС России нанесли новые удары по объектам энергетики, обеспечивающим работы военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Российские военнослужащие также ликвидировали скопления бойцов и техники ВСУ, иностранных наёмников в 162 районах.

В период с 8 по 14 марта было нанесено 15 групповых ударов по газово-энергетической инфраструктуре ВПК на Украине. Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.

13 марта российские военные нанесли удары по украинским аэродромам, местам изготовления и хранения беспилотников. Также были поражены скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников в 158 районах.