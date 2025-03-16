Москва, 16 марта, 2025, 13:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 141 украинский дрон. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточняет Минобороны, с начала проведения спецоперации (СВО) были уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46,9 тыс. БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс, 22,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22,6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32,9 тыс. единиц специальной военной техники.

Как передавало ранее ИА Регнум, за ночь 16 марта над четырьмя российскими регионами российские средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА.

Российские военные нейтрализовали 16 беспилотников над Воронежской областью, девять — в небе над Белгородской областью, шесть — над Ростовской и один дрон над Курской областью. Информации о последствиях на земле не поступало.