Брянск, 16 марта, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село в Брянской области, есть жертвы. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа», ― написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ВСУ целенаправленно били по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате атаки погиб тракторист. На месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, ночью 15 марта российские военные уничтожили 126 украинских беспилотников над территорией шести регионов. В частности, над Брянской областью было сбито семь дронов.

Как сообщил Богомаз, средства ПВО успешно отразили атаку украинских БПЛА на регион. Пострадавших нет, районы падения обломков обследовали оперативные и экстренные службы, добавил он. Российские военные ночью 16 марта сбили 31 украинский беспилотник над территорией четырёх регионов. Наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 16 БПЛА. Ещё девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, пять над Ростовской и один над Курской областью.