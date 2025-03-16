* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мелитополь, 16 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. В Запорожской области в районе населённого пункта Каменское ликвидирован один из главарей «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во Львовской области Михаил Алексеев. Об этом 16 марта сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Социальные сети

Алексеев был уничтожен ударом дрона, рассказал Рогов в своём Telegram-канале.

«Этот персонаж с позывным Рембрандт отправился на экспрессе к Бандере, предварительно побегав от вежливого fpv-дрона. Сколько на руках этого нациста крови? Вопрос риторический. Теперь в преисподней будет общаться с «батькой своим» Бандерой», — написал Рогов.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года в ЛНР ликвидировали 19-летнюю участницу националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юлию Бояновскую. СМИ сообщали, что Бояновская, которая родилась в Львовской области, ещё в школьные годы находилась под влиянием нацистской идеологии и состояла в местном отделении «Правого сектора», а после достижения совершеннолетия взяла в руки оружие.

В ноябре 2024 года российские военные уничтожили три опорных пункта и свыше 20 боевиков националистического формирования «Азов» у села Копанки в Харьковской области. Удар был нанесён в ходе продвижения подразделений ВС РФ в этой части фронта.