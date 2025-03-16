Москва, 16 марта, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Солдат Александр Бирюков, осуждённый за убийство офицера, стал первым в России человеком, вышедшим на свободу после пожизненного приговора. Его историю напомнило издание Lenta.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Бирюков родился в Саратове в 1971 году. Он очень хотел служить в армии, несмотря на слабое здоровье. Медкомиссию за него прошёл брат, после чего Александра призвали в ряды Советской армии и отправили служить в Звенигород, в войсковую часть ПВО. Там солдат столкнулся с сексуальными домогательствами со стороны лейтенанта.

Конфликт между солдатом и офицером привёл к убийству. В августе 1991 года Бирюков застрелил обидчика и попытался убить свидетеля — караульного, но тот выжил. Сбежавшего из части Бирюкова поймали, после чего в конце того же года приговорили к исключительной мере наказания. В 1997 году смертный приговор из-за введённого в стране моратория заменили на пожизненный срок. Бирюков отбывал его в колонии «Вологодский пятак» на острове Огненный.

Позже и этот приговор был изменён на более мягкий — 15 лет лишения свободы. Дело Бирюкова пересмотрели после того, как бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев увидел документальный фильм об осуждённом солдате, снятый режиссёром Александром Гутманом.

Гутман, в частности, организовал встречу Бирюкова с матерью, на которой, по его воспоминаниям, плакала вся съёмочная группа. Фильм «Три дня и больше никогда» получил Гран-при российского кинофестиваля «Сталкер», отметили его и на фестивалях в США и Прибалтике.

Последние шесть лет Бирюков отбывал в Мордовии. Об этом заключённом узнали по всему миру. На встречу с ним приезжала лауреат Нобелевской премии мира Бетти Уильямс, чья деятельность помогла урегулировать конфликт в Северной Ирландии.

На свободу Александр вышел в 2006 году. Он вернулся в Саратов и попытался адаптироваться к новой жизни, женился. Однако найти хорошую работу мужчине не удалось — судимого согласились взять только грузчиком. Бирюков стал пить, а в 2014 году умер от инфаркта. Ему было 43 года.