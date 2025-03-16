Вашингтон, 16 марта, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Россия с золотыми резервами более 2,3 тыс. т является пятой в мире страной по данному показателю. Об этом говорится в отчёте Всемирного золотого совета (WSG).

DPA/TASS

В отчёте названы десять стран — лидеров по объёму золотых резервов. Первую строчку рейтинга с уверенным отрывом заняли Соединённые Штаты с 8133 т запасов, а следом идёт Германия (3351,5 т).

Италия (2452 т), Франция (2437 т), Россия (2336 т) и Китай (2280 т) расположились с третьего по шестое места, имея примерно одинаковый объём резервов. Ниже в десятке также оказались Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.

По данным WSG, уже третий год подряд центральные банки стран мира закупают в сумме более 1000 т золота для пополнения своих резервов. В совете также сделали вывод, что устойчивый спрос на золото показывает стратегическую важность этого драгоценного металла в официальных резервах в условиях возрастающих геополитических рисков.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта ЦБ России сообщил, что доля золота в накоплениях России впервые с начала XXI века превысила треть, при этом стоимость золотых резервов страны достигла рекордного уровня в 217,4 млрд долларов. Регулятор 7 марта уточнил, что рост стоимости золотых резервов привел к тому, что их доля в общем объеме активов страны выросла. Если в январе 2025 года золото составляло 33,3% резервов, то к концу февраля этот показатель вырос до 34,4%.

Согласно данным WSG, по итогам II квартала 2024 года общие мировые объёмы золотых резервов составляли 29,03 тыс. тонн, причём 6,2 тыс. тонн (21,4%) пришлись на страны БРИКС, без учёта Эфиопии и Ирана, не представивших информацию о своих запасах.