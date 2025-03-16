Киев, 16 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю города Суджи в Курской области. Это следует из сообщения в Telegram-канале украинского военного ведомства.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Утром 16 марта генштаб ВСУ опубликовал карту боевых действий в Курской области. Согласно изображению, город находится под контролем российских войск. Таким образом на Украине признали потерю Суджи спустя три дня после объявления ВС РФ об освобождении курского города.

13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении курской Суджи. В ходе наступательных действий военные также освободили населённые пункты Меловой и Подол. Позже стало известно об освобождении населённых пунктов Рубанщина и Заолешенка в Курской области, расположенных в непосредственной близости от Суджи.

Днем ранее, 12 марта, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка украинских бойцов в регионе окружена и изолирована. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

Уже 14 марта американский лидер Дональд Трамп объявил, что направил Путину просьбу полностью пощадить окружённые российскими войсками в Курской области формирования ВСУ. По словам главы Белого дома, «в очень плохом и уязвимом положении» находятся тысячи украинских военных.

Президент РФ, в свою очередь, заявил, что относится с пониманием к призыву Трампа руководствоваться в отношении украинских военнослужащих соображениями гуманитарного характера. Российский лидер пообещал, что если бойцы ВСУ сдадут оружие, им будет гарантирована жизнь.