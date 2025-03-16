* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 16 марта, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Бывшего заместителя начальника охраны экс-президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) Вадима Чучковского арестовали по уголовному делу о «десяти черных чемоданах». Об этом сообщило издания «Страна. ua».

Kirill Chubotin/Global Look Press Петр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим)

Решение о заключении подозреваемого под стражу принял Печорский суд Киева.

Как пояснил адвокат Чучковского Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), его подзащитного подозревают в получении денег «на выборы» из Москвы перед голосованием 2019 года.

Отмечается, что у следствия имеются документальные подтверждения пути чемоданов с деньгами, вплоть до разгрузки в аэропорту в Киеве с последующей доставкой конечному бенефициару на Банковой улице. Речь идет о видеозаписи, которую сняли непосредственно лица, ответственные за перевозку с целью подтверждения доставки. На кадрах уже по прибытии в Киев некий человек забирает семь из десяти чемоданов с купюрами по 200 евро.

По словам источника издания, следствие не исключает, что деньги были использованы в ходе предвыборной кампании действующего на тот момент президента Украины. По данным канала, в расследовании этого дела активно задействованы иностранные — в частности, американские — спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал решение о введении санкций против бывшего президента Украины, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Порошенко и ещё ряда предпринимателей и политических деятелей. Ему запретили вывод средств с территории Украины и заблокировали активы. Санкции будут действовать бессрочно.

В тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции против Порошенко. Согласно указу против политика вводятся 17 ограничительных мер. Речь идёт о запрете на приобретение в собственность земельных участков, ограничении торговых операций, полном прекращении предоставления электронных коммуникационных услуг и других мерах. Порошенко назвал такое решение преступным и политически мотивированным. Члены его партии в знак протеста заблокировали трибуну Верховной рады.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Порошенко могут арестовать 13 февраля по обвинению в госизмене. Какая именно структура планирует действия в отношении политика, не уточнялось.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал введение властями Украины санкций в отношении экс-президента страны реализацией принципа «СДД» (сожрите друг друга). По его словам, Зеленский решил полностью снести Порошенко, с судебным преследованием и конфискацией имущества, чтобы убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории.