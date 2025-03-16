Москва, 16 марта, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов объяснил, чем новые правила посещения театров выгодны зрителям.

Софья Сандурская/ТАСС

«Мы подготовились к действию новых правил. Увеличили количество капельдинеров и в Театре на Бронной, и в Сцене «Мельников». Предупреждаем наших зрителей, чтобы приходили заранее. И мы видим, что первый день пилотного проекта прошел в обычном режиме», — отметил он агентству городских новостей «Москва».

Богомолов подчеркнул, что анализировать продажи в новых условиях пока сложно. Так, посетители чаще покупают билеты ближе к дате, все проходит в обычном режиме с незначительными отклонениями, как бывает во время любых нововведений.

«Сейчас это, конечно, определенный вызов и для нас, и для наших зрителей — нам всем приходится учиться играть по новым правилам. Но я вас уверяю, уже максимум через полгода мы не будем видеть особой разницы между стандартной проверкой билетов и проверкой билета с документом на входе», — добавил режиссер.

Как сообщало ранее ИА Регнум, в Москве с 15 марта вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры. Они направлены на повышение безопасности зрителей и усиление борьбы с недобросовестными продажами. По новым требованиям, билеты в театр или на концерт можно будет приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность.