Москва, 16 марта, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко отправилась с официальным визитом в Азербайджан. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Совфеда.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана. Также пройдёт заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента. — Прим. ред.) Азербайджанской Республики», — сказано в сообщении.

В состав российской делегации, помимо Матвиенко, вошли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также ряд депутатов и сенаторов.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели в Москве неформальную трёхстороннюю встречу, в ходе которой созвонились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов развития отношений и договорились встретиться в Москве 9 мая, в День Победы.

14 марта Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который сообщил, что процесс согласования текста мирного договора между Ереваном и Баку завершён. Президент России отметил, что Москва всегда поддерживала нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития в закавказском регионе. Путин подчеркнул, что как Ереван, так и Баку могут рассчитывать на помощь РФ в достижении этих целей.

10 марта Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы председателя милли меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой. Она была удостоена награды за заслуги в укреплении двусторонних отношений. Гафарова возглавляет парламент Азербайджана с 2020 года.