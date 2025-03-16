Москва, 16 марта, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 220 бойцов за сутки. Об этом сообщило Минобороны России в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА», — отметили в ведомстве.

В МО РФ добавили, что подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

В министерстве также уточнили, что за всё время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 850 военных, 394 танка, 317 БМП, 285 бронетранспортёров, 2200 боевых бронированных машин, 2442 автомобиля, 558 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, а также десятки единиц другой техники.

Как передавало ИА Регнум, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована.

Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ и полностью освободить регион, а также подумать над созданием зоны безопасности в Сумской области.