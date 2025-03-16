Киев, 16 марта, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил продолжением боевых действий в Курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину пощадить попавших там в окружение ВС России украинских бойцов.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Андрей Сибига

«Как было уже заявлено главнокомандующим (ВСУ Александром — Прим. ред.) Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — сказал Сибига в интервью японскому телеканалу NHK.

Украинский министр счёл такие операции «ключевым элементом на переговорах, направленных на установление мира в будущем». При этом он заявил о необходимости давления на российскую сторону по вопросу временного приостановления огня на 30 дней.

14 марта глава Белого дома объявил, что попросил Путина пощадить окружённые в Курской области формирования ВСУ. По его словам, тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении.

Президент РФ пообещал, что, если украинские бойцы сдадут оружие, им гарантированы жизнь и достойное обращение. Российский лидер отметил, что Москва относится к призыву США с пониманием. Вместе с тем, сказал президент, бойцы ВСУ в Курской области совершили многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генпрокуратурой как терроризм.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позже заявил, что при отказе сложить оружие бойцы ВСУ в курском приграничье будут уничтожены. У киевского режима ещё есть шанс спасти военных, и ближайшие часы покажут, что они выбрали, добавил он.

При этом украинские боевики цинично продолжают атаковать населённые пункты Курской области. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта украинские формирования нанесли удар по зданию краеведческого музея в освобождённой Судже. По предварительным данным, один человек погиб, ещё два человека получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме и повреждении объекта культурного наследия.