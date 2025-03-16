Париж, 16 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Франция не планирует возвращать службу по призыву, поскольку не имеет для этого необходимых ресурсов. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью изданию La Voix du Nord.

Sergei Stepanov/Global Look Press

«Это нереалистичный вариант, поскольку у нас больше нет материальной базы, больше нет технического обеспечения и инфраструктуры. Это абсолютно неработающая схема», — объяснил Макрон.

При этом, по словам французского лидера, в ближайшее время в стране начнется информационная кампания с целью привлечения большего числа граждан для пополнения воинского резерва Франции. Планируется, что за десять лет, к 2035 году, резерв будет увеличен с текущих 40 тыс. человек до 100 тыс.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году французские власти уже предпринимали попытку увеличить воинский резерв страны. По желанию президента министерством вооруженных сил была организована рабочая группа по удвоению численности резервистов.

Тогда Макрон заявил о своем намерении удвоить число добровольцев с 40 тыс. до 80 тыс. лиц для поддержки французской армии.