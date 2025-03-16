Москва, 16 марта, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия проделают большую работу для запуска совместного производства беспилотных летательных аппаратов, сообщил 16 марта замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений», — сказал он, комментируя возможность скорого запуска совместного производства дронов на белорусской территории.

Орешкин также отметил, что перед этим необходимо решить некоторые вопросы. По его словам, важно выработать принципы технологической независимости и подумать над гармонизацией регуляторики.

Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 13 марта заявил, что в рамках Союзного государства необходимо акцентировать внимание на разработке персептивных моделей беспилотной техники. Глава республики также сообщил, что Белоруссия на данный момент изготавливает пусковые установки для ракетного комплекса «Орешник» и ожидает поставки ракет от России.

Позже белорусский лидер анонсировал поставку двух установок под «Орешник» к концу 2025 года. По его словам, пока не решено, где именно на территории республики может быть размещён ракетный комплекс. Этот вопрос будет обсуждаться с президентом России, заключил Лукашенко.

6 марта президент Белоруссии посетил выставку российских беспилотных авиационных систем. В ходе мероприятия он заявил, что республика намерена построить завод по производству БПЛА на своей территории. Ранее, 19 февраля, Владимир Путин призвал активно развивать производство военных и гражданских беспилотников.