Москва, 16 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. ВСУ переживают трудные времена, а временное перемирие может дать им время для перевооружения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ashley Chan/Global Look Press

Так он прокомментировал журналисту «России 1» Павлу Зарубину инициативу Вашингтона о 30-дневном прекращении огня на Украине. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Воспринимаем [предложение о перемирии] как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях», — сказал помощник президента.

Ушаков отметил, что в такой ситуации инициативу о перемирии можно воспринимать как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки. Помощник президента добавил, что Россия довела до американской стороны эти свои озабоченности.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 13 марта отметил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

В тот же день глава государства провёл встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для Дональда Трампа.

Ранее Путин отмечал, что Россия стремится не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а для этого должны быть ликвидированы его первопричины. Президент указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.