Москва, 16 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Россия воспринимает идею о временном перемирии на Украине как попытку дать украинским войскам передышку и время на перевооружение. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Celestino Arce/Global Look Press

«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена: российская армия наступает на всех направлениях», — сказал Ушаков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Он добавил, что призывы к перемирию в этой связи воспринимаются как попытка дать Киеву время на перевооружение и перегруппировку сил.

Позиция России, её озабоченности всем хорошо известны, они доведены в том числе до американской стороны, подчеркнул Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что представители Украины в ходе переговоров в саудовской Джидде выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт ответа России по данному вопросу.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но остаются вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто будет отвечать в случае нарушения договорённостей. Российский лидер подчеркнул, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации на Украине.

Поздно вечером 13 марта состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прилетевшего в Москву из Катара. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Российский лидер в свою очередь передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для американского президента Дональда Трампа.

Позже Трамп заявил, что его администрация получила позитивную реакцию от российской стороны на предложение о временном прекращении огня. При этом он выразил мнение, что, несмотря на «достаточно хорошие новости» по Украине, до завершения переговоров по урегулированию конфликта ещё далеко.

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее распоряжение 15 марта было опубликовано на его сайте.