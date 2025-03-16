Ижевск, 16 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. В Ижевске произошёл пожар в офисно-производственном здании, в одном из помещений которого находится ферма по выращиванию тараканов и сверчков. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба МЧС.

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«Три миллиона насекомых чуть не сгорели на пожаре в Ижевске», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания в электрощитовой. Пламя распространилась на площади 300 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли 37 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

Пострадавших в результате инцидента не было.

Как передавало ИА Регнум, в феврале произошёл пожар на животноводческой ферме в станице Подгорной Ставропольского края. Огнём было охвачено 580 кв. м, у фермы частично обрушилась кровля. Пожарные спасли 50 голов крупного рогатого скота. В результате происшествия один человек погиб.

Также в феврале в селе Кульма Оренбургской области в результате пожара на ферме погибли 50 коров и 40 овец. Огонь распространился на площади более 1000 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 10 специалистов и пять единиц техники. Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра печи.