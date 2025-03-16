Москва, 16 марта, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Поведение лидеров стран Европейского союза (ЕС), которые поддерживают идею перемирия на Украине, хотя ранее всячески выступали за продолжение боевых действий, подобно вращению флюгера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Сергей Карпухин/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Вы знаете, в европейских городах — в старой Риге, в Таллине — очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определённая мимикрия. Поэтому флюгерообразное поведение — это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз поддержал предложение о прекращении огня и возобновлении помощи Украине, заявила 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги переговоров в Джидде. Это событие, по её словам, может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Мяч теперь на стороне России, добавила фон дер Ляйен. Также она выразила готовность ЕС сыграть полноценную роль в предстоящих мирных переговорах. О своей поддержке идеи перемирия позже высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом ранее европейские политики были настроены продолжать поддержку Киева и спонсировать боевые действия. Так, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя высказывания американского президента Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его словах «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства, так как у страны, по её словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы».

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к США с призывом отправить свои войска на Украину. Её инициативу поддержала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

14 января генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его мнению, в противном случае через пять лет европейцам якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию. А 22 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой, которая якобы исходит от России. Он призвал готовиться к войне в течение следующих пяти лет и мобилизовать все финансовые ресурсы для этого.