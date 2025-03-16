Вашингтон, 16 марта, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что наслаждается вниманием за его погоней за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

AP/TASS

«Сейчас много людей следят за моей погоней за Уэйном Гретцки. К ней приковано много внимания. Это прекрасное чувство», — сказал Овечкин.

15 марта российский форвард превзошел рекорд Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ в одном календарном месяце, забив 158 шайбу в марте. Рекорд канадца в декабре составил 157 шайб.

Таким образом, Овечкину осталось забить семь раз, чтобы сравняться с рекордом канадца по общему числу голов в чемпионатах НХЛ — Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

Как передавало ИА Регнум, билеты на некоторые матчи НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталз» подорожали вдвое из-за приближающегося рекорда Александра Овечкина по голам в регулярных сезонах лиги. По прогнозу НХЛ, Овечкин сможет превзойти результат Гретцки 11 апреля в домашнем матче с командой «Каролина Харрикейнз».