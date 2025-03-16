Москва, 16 марта, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Поездке президента России Владимира Путина в Курскую область предшествовала необходимая логистическая и технологическая подготовка. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-служба Кремля/ТАСС

«Они не могут проходить без подготовки определенной и логистической, и технологической», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько непредсказуемыми и неожиданными могут быть такие поездки.

Вместе с тем, добавил представитель Кремля, решения о поездках Путин принимает сам и достаточно оперативно. Он подтвердил, что сначала у главы государства были другие планы — было намечено совещание по экономическим вопросам, одно из серии регулярных мероприятий.

«Но президент принял другое решение», — констатировал Песков на видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными под Курском. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории, уточнил он.