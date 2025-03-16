Париж, 16 марта, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность восстановления обязательной военной службы якобы для защиты от «российской угрозы». Об этом пишет AFP.

Robert Michae/Global Look Press

«Российские вооружённые силы сегодня больше и лучше, чем 24 февраля 2022 года. Европе может потребоваться ещё 300 тыс. военнослужащих для сдерживания потенциальной российской агрессии в дополнение к 1,47 млн военнослужащих, находящихся на службе сейчас. Обязательный призыв молодёжи на военную службу призван сыграть определённую роль в наборе такого большого количества новых войск», — приводятся в материале слова научного сотрудника Института политических наук (IPW) Гейдельбергского университета Александра Бурилкова.

В материале также указано, что введение обязательной военной службы для европейцев обусловлено не только угрозой со стороны России, но и снижением поддержки со стороны Соединённых Штатов.

При этом в публикации приводятся данные социологических опросов в Германии и Франции, согласно которым 58% и 68% респондентов поддержали идею о введении обязательной службы для молодёжи. При этом уточняется, что не все страны НАТО поддержали данную инициативу, потому что она требует больших финансовых вложений.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта американское издание Politico сообщало, что страны ЕС планируют возрождать собственную оборонную промышленность, чтобы обеспечить военную поддержку Украины и сдерживание России. Газета привела содержание Белой книги по обороне, подготовленной при участии главы внешнеполитической службы ЕС Кайи Каллас.

В документе указано, что Европа стала слишком сильно зависеть от США в вопросе обеспечения безопасности, поэтому странам ЕС необходимо собственноручно возродить свой ВПК. Документом предлагается восстанавливать его с помощью совместных закупок оборонной продукции внутри объединения, а также существенного наращивания инвестиций в оборонную сферу.