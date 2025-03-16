Москва, 16 марта, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично принял решение изменить свой рабочий график в среду, 12 марта, чтобы посетить Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Было [запланировано в расписании] совещание по экономическим вопросам из серии регулярных совещаний, но президент принял другое решение», — сказал Песков Зарубину.

По словам официального представителя Кремля, неожиданные поездки президента, как и его недавнее посещение пункта управления группировкой «Курск», не проходят без подготовки. Однако сам Путин подобные решения может принимать довольно оперативно.

Путин 12 марта посетил один из пунктов управления группировки ВС РФ в Курской области. В ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована, и ее планомерное уничтожение продолжается.

Президент поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

Как передавало ИА Регнум, уже на следующий день, 13 марта Вооруженные силы РФ освободили город Суджа в Курской области. За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военнослужащих.