Джакарта, 16 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Серию извержений вулкана Левотоби зафиксировали в юго-восточной части индонезийского острова Флорес в провинции Нуса-Тенгара, сообщило агентство Antara.

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По информации специалистов, наблюдающих за вулканом, пять извержений произошли 15 марта на вершине Левотоби Лаки-лаки, которую также называют Мужской Левотоби, за период с 18:00 до 24:00 по местному времени. Серый дым поднимался над кратером на высоту от 800 до 2000 м.

Кроме того, была зафиксирована серия землетрясений продолжительностью от 24 до 49 с.

Три извержения зафиксировали в этот день ранее, в период с 6 утра до полудня.

Активности вулкана присвоили статус 3-го уровня — «предупреждение». Населению и посетителям этого района рекомендовано исключить какую-либо деятельность в радиусе 5 км. Людей также призвали носить маски или прикрывать нос и рот, чтобы защитить дыхательную систему от вулканического пепла.

Левотоби Лаки-лаки высотой 1584 м над уровнем моря — более активный из двух стратовулканов. Он находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой вершины Левотоби Перемпуан — Женского Левотоби.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в результате извержения Левотоби погибли по меньшей мере десять человек. При извержении часть домов в деревне Клатанло района Улангитан была разрушена упавшими с вершины горы камнями. Из-за предыдущего извержения, которое началось 23 декабря 2023 года, были эвакуированы около 6,5 тыс. человек.