Лондон, 16 марта, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-го юбилея дипломатических отношений Китая и Евросоюза. Об этом 16 марта сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на два источника.

Ju Peng/Global Look Press

Собеседники издания уточнили, что вместо китайского лидера Пекин на саммите представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Газета отмечает, что места проведения таких встреч, как правило, чередуются. Премьер-министр Китая обычно посещает саммит, когда он проходит в Брюсселе, в то время как председатель проводит такие встречи в Пекине. Однако ЕС ожидал личного присутствия Си Цзиньпина на мероприятии в юбилейный год, отметили собеседники газеты.

Издание напомнило, что напряженность в отношениях между Брюсселем и Пекином возросла после начала спецоперации России на Украине, когда Евросоюз обвинил Китай в поддержке Кремля.

Ранее газета Politico сообщила, что Си Цзиньпин во время своего визита во Францию в мае прошлого года послал чёткий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России. Журналистка издания Клеа Колкатт в статье отметила, что китайский лидер, в частности, выступил против того, чтобы использовать украинский кризис для обвинения, очернения других стран и разжигания новой холодной войны.

Кроме того, председатель КНР повторил свой традиционный тезис, что Пекин не является стороной конфликта, однако играет важную роль в поддержании мира.

Европейская комиссия 4 июля прошлого года ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая. В ЕК это объяснили якобы выявленными нарушениями в отношении «несправедливой» господдержки при их производстве. По мнению Брюсселя, субсидии для китайских производителей могут нанести ущерб промышленности ЕС.

В министерстве торговли Китая выразили несогласие с подобными торговыми практиками и начали искать пути для подачи иска на ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО) и введения ответных мер.

Ранее Пекин выступил против санкций Евросоюза в отношении китайских компаний, которые якобы оказывали Москве помощь при обходе антироссийских санкций.