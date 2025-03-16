Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель, пишет СМИ
FT: Си Цзиньпин отказался от поездки в Европу в честь юбилея отношений КНР и ЕС
Лондон, 16 марта, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-го юбилея дипломатических отношений Китая и Евросоюза. Об этом 16 марта сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на два источника.
Собеседники издания уточнили, что вместо китайского лидера Пекин на саммите представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Газета отмечает, что места проведения таких встреч, как правило, чередуются. Премьер-министр Китая обычно посещает саммит, когда он проходит в Брюсселе, в то время как председатель проводит такие встречи в Пекине. Однако ЕС ожидал личного присутствия Си Цзиньпина на мероприятии в юбилейный год, отметили собеседники газеты.
Издание напомнило, что напряженность в отношениях между Брюсселем и Пекином возросла после начала спецоперации России на Украине, когда Евросоюз обвинил Китай в поддержке Кремля.
Ранее газета Politico сообщила, что Си Цзиньпин во время своего визита во Францию в мае прошлого года послал чёткий сигнал США и их союзникам, которые публично обвиняют Китай в поддержке России. Журналистка издания Клеа Колкатт в статье отметила, что китайский лидер, в частности, выступил против того, чтобы использовать украинский кризис для обвинения, очернения других стран и разжигания новой холодной войны.
Кроме того, председатель КНР повторил свой традиционный тезис, что Пекин не является стороной конфликта, однако играет важную роль в поддержании мира.
Европейская комиссия 4 июля прошлого года ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая. В ЕК это объяснили якобы выявленными нарушениями в отношении «несправедливой» господдержки при их производстве. По мнению Брюсселя, субсидии для китайских производителей могут нанести ущерб промышленности ЕС.
В министерстве торговли Китая выразили несогласие с подобными торговыми практиками и начали искать пути для подачи иска на ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО) и введения ответных мер.
Ранее Пекин выступил против санкций Евросоюза в отношении китайских компаний, которые якобы оказывали Москве помощь при обходе антироссийских санкций.