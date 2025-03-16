Вашингтон, 16 марта, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) практически полностью выдавлены из Курской области под натиском российских военных, а значит, курская авантюра киевского режима подошла к концу. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) в статье под названием «Россия подавляет дерзкую украинскую военную операцию в Курске».

Владимир Гердо/ТАСС

«Стремительное продвижение российских войск в недавние дни привело к тому, что оставшиеся украинские силы оказались всё более изолированы под ожесточёнными атаками, и к выходным они были выведены из всех районов Курской области, кроме небольшого участка» — указано в материале.

В статье также уточняется, что неудача под Курском лишила Киев козыря на грядущих мирных переговорах с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 12 марта заявил, что Украина пыталась создать в Курской области плацдарм для дальнейшего использования его в качестве разменной монеты в ходе возможных переговоров с Россией. Однако эти планы провалились. По его словам, киевский режим не смог остановить продвижение российских войск и на других участках фронта.

Провальной для ВСУ операцию в Курской области ранее назвал британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что здесь резерв украинской армии был в значительной степени израсходован, а в боях в Курской области погибли или получили ранения тысячи украинцев. Эксперт добавил, что ВСУ не смогут долго удерживать позиции в регионе, ведь их сметёт контрнаступление России.

С начала курской авантюры 6 августа 2024 года на данном направлении украинская армия лишилась более 67 630 военных, 393 танков, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортёров, 2199 боевых бронированных машин, более 2,4 тыс. автомобилей, 555 артиллерийских орудий, свыше 70 пусковых установок РСЗО и ЗРК.