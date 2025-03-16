Вашингтон, 16 марта, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ в одном календарном месяце.

AP/TASS

Овечкин забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс», что стало для него 158-й мартовской шайбой в карьере и новым рекордом в НХЛ. Прежнее достижение установил Гретцки, забросив в декабре 157 шайб.

Российскому спортсмену осталось забить семь раз, чтобы сравняться с рекордом канадца по общему числу голов в чемпионатах НХЛ — Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

Как передавало ИА Регнум, билеты на некоторые матчи НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталз» подорожали вдвое из-за приближающегося рекорда Александра Овечкина по голам в регулярных сезонах лиги. По прогнозу НХЛ, Овечкин сможет превзойти результат Гретцки 11 апреля в домашнем матче с командой «Каролина Харрикейнз».