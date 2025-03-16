Москва, 16 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Российские военные ночью сбили свыше 30 украинских беспилотников над территорией четырёх регионов, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 16 БПЛА. Ещё девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, пять над Ростовской и один над Курской.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что расчёты ПВО нейтрализовали беспилотники в трёх районах области. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что вражеские беспилотники атаковали город Губкин и Валуйский район. В Губкине в результате атаки дрона на частный дом были ранены женщина и семилетний ребёнок, их госпитализировали. Дом загорелся, тушением занимаются пожарные. В селе Долгом под Валуйками в результате сброса взрывного устройства с дрона пострадала женщина, её отвезли в больницу. Дом получил повреждения.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что налёту БПЛА подверглись город Каменск-Шахтинский и Чертковский район. Средства ПВО отразили атаку, пострадавших и разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 марта российские военные уничтожили 126 украинских беспилотников над территорией шести регионов. Больше всего дронов — 64 — сбили в Волгоградской области. Ещё 38 БПЛА перехватили над Воронежской областью, 14 над Белгородской, 7 над Брянской, 2 над Ростовской, 1 над Курской.