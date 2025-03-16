ДНР, 16 марта, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Украинские военные заставили одного из жителей Курахово в ДНР петь гимн Украины, после чего убили. Об этом жительница освобождённого российскими войсками города рассказала «РИА Новости».

Kay Nietfeld/Global Look Press

По словам Альбины, бойцы ВСУ учинили в городе насилие, совершали грабежи и расправы. Женщина и её знакомая видели в окно, как издевались над мужчиной.

«Парня на коленях поставили, заставляли гимн Украины петь. Потом всё-таки его убили. Это местный житель», — поделилась Альбина.

Женщины испугались, что украинские военные расправятся и с ними.

«Сами боялись, что они к нам подойдут или просто нас уничтожат», — сказала кураховчанка.

Курахово находится в 46 км к западу от Донецка и 30 км к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Минобороны России 6 января проинформировало о полном освобождении этого города — самого крупного в юго-западной части Донбасса и имеющего важное оперативное значение.

Курахово 13 марта посетили первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин. По словам главы республики, в городе остались люди, которые отказались эвакуироваться. Им оказывают помощь. Отступающие украинские силы ещё продолжают обстрелы, однако многие дома можно восстановить.