Берлин, 16 марта, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Перевооружение стран Европейского союза (ЕС) направлено против России. Об этом сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Bernd Weißbrod/Global Look Press

«Да, абсолютно перевооружение государств Европы направлено против России. Публично тоже говорят о том, что якобы нужно подготовиться к атаке России», — отметил политик, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что у ЕС пока нет промышленных возможностей для перевооружения, однако, по словам Нимайера, планы перевооружения рассчитаны на долгосрочную перспективу.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта американское издание Politico сообщало, что страны ЕС планируют возрождать собственную оборонную промышленность, чтобы обеспечить военную поддержку Украины и сдерживание России. Газета привела содержание Белой книги по обороне, подготовленной при участии главы внешнеполитической службы ЕС Кайи Каллас.

В документе указано, что Европа стала слишком сильно зависеть от США в вопросе обеспечения безопасности, поэтому странам ЕС необходимо собственноручно возродить свой ВПК. Документом предлагается восстанавливать его с помощью совместных закупок оборонной продукции внутри объединения, а также существенного наращивания инвестиций в оборонную сферу.