Париж, 16 марта, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон желает развязать третью мировую войну, пытаясь при этом выставить крайней Россию. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Bilal Jawich/Global Look Press Эммануэль Макрон

«Это не президент России Владимир Путин хочет третьей мировой войны. Это Макрон и все его европейские соратники», — указал он в публикации.

Политик также призвал французов «проснуться», ведь, по его словам, всё ещё можно исправить.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта в интервью газете Le Parisien Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих Евросоюза в таких ключевых точках, как Киев, Львов и Одесса. При этом он подчеркнул, что Украина — суверенная страна, и если Киев попросит союзные силы о прибытии, «то не России принимать это или нет».

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве миротворцев. Дипломат указывал на то, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.