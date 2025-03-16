Москва, 16 марта, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Российские военные расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол, продвигаясь в сторону Купянска. Об этом 16 марта сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Если говорить, что наши войска расширяют зону контроля на правом берегу Оскола, то они закрепляются, расширяют зону влияния для дальнейшего наступления на Купянск», ― процитировал ТАСС главу ВГА.

Также, по его словам, Вооруженные силы РФ продвигаются и восточнее на левом берегу реки.

«То, что мы сейчас наблюдаем ― наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол. Я думаю, освобождение будет заключатся во взятии в окружение и дальнейшей зачистки города от нацистов», ― сказал глава ВГА.

Ганчев добавил, что до Купянска осталось около семи километров.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля Ганчев сообщал, что подразделения российских войск расширяют плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Он добавил, что у ВС РФ есть продвижение со стороны ЛНР на левом берегу реки Оскол. Линия фронта медленно, но уверенно расширяется по всему участку купянского направления, указал глава администрации.

Российские военные 2 марта отрезали группу бойцов ВСУ от основных сил противника на купянском участке фронта. 9 марта расчеты FPV-дронов российской группировки «Север» в Харьковской области уничтожили пикап и квадроцикл Вооруженных сил Украины.

В районе населенного пункта Красное Первое в Харьковской области 14 марта группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам российской группировки «Запад», действующей на купянском направлении.