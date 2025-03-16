Москва, 16 марта, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Во вторник, 18 марта, пройдет отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина). Об этом сообщает «РИА Новости».

URA.RU/TASS

«Отпевание [схиархимандрита Илия пройдет] во вторник», — цитирует агентство слова пресс-секретаря Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрита Мелхиседека (Артюхина).

Как передавало ИА Регнум, схиархимандрит Илий умер поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни. После сообщений о его смерти в монастыре попросили молиться об упокоении новопреставленного.

Схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь в Орловской области. С 1976 года он проживал на Афоне, а в 1989 году был направлен духовником в Оптину пустынь, которую восстанавливали после более чем 60-летнего запустения.

В 2009 году Илий стал духовником новоизбранного патриарха Кирилла и поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Переделкино. В сан схиархимандрита возведён в 2010 году. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил духовника вернуться в Оптину пустынь.