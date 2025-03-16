Вашингтон, 16 марта, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Суд столичного округа Колумбия постановил прекратить массовую высылку мигрантов из США и вернуть в страну все рейсы с депортированными иностранцами. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на судью округа Джеймса Боасберга.

ALLISON DINNER/ЕРА/ТАСС

Ранее президент США Дональд Трамп издал указ о высылке мигрантов. В нём республиканец сослался на Закон о врагах-иностранцах от 1798 года, который призван быстро выдворять иностранцев во время войны или вторжения. При этом американский президент в одностороннем порядке определил, что мигранты представляют угрозу национальной безопасности США.

«Любой самолёт с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращён в Соединённые Штаты, как бы это ни было сделано», — заявил Боасберг.

Уточняется, что запрет на высылку мигрантов носит временный характер, а именно 14 дней, пока суд не определит юридическую обоснованность применения Трампом вышеуказанного закона. Также в издании отметили, что на момент вынесения судом данного решения два самолёта с мигрантами были уже в воздухе, направляясь в Сальвадор и Гондурас.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна приняла 8425 мексиканцев и 2539 граждан других государств, депортированных из США с 20 января, после инаугурации Трампа.

Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм 9 февраля сообщила, что американская администрация стремится депортировать из страны в кратчайшие сроки нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо. Процесс депортации ускорен, чтобы люди не ожидали высылки неделями или даже месяцами, сроки во многом будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять депортируемых лиц.

Во время президентской гонки Трамп также пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.