Москва, 16 марта, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ планирует ввести изменения в правила проведения проверок водителей на алкогольное и наркотическое опьянение. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Илья Наймушин/РИА Новости

В документе сохранили правила тестирования водителей на алкоголь и наркотики, а также алгоритм освидетельствования.

«Но в документе уточнили, что освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме», ― сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект приказа.

В таком случае оформляется справка об отказе, обозначающая, что автомобилиста привлекут к ответственности по статье КоАП, предусматривающей штрафы и лишение прав на период на год и более.

Кроме того, в проекте приказа в список наркотических веществ, на которые в обязательном порядке будут исследовать кровь или мочу водителей, добавили мефедрон.

Также приказ устанавливает отдельный порядок проверки на опьянение, когда водитель серьезно пострадал в автоаварии и ему нужна экстренная помощь. Минздрав предложил сразу брать у таких автомобилистов кровь на анализ без замера выдыхаемого воздуха.

Планируется, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, проект приказа об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и правил химико-токсикологических исследований Министерство здравоохранения России разработало и разместило на официальном портале проектов нормативных актов 16 февраля.

В пресс-службе ведомства отметили, что в проекте приказа учли особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме, например, пострадавшим в ДТП.

Кроме того, предлагается изменить перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на наличие которых проводятся исследования. В документе также уточнили вопросы получения добровольного согласия на освидетельствование и основания вынесения заключения об отказе его проводить.

В январе автоэксперт Петр Баканов в разговоре с ИА Регнум рассказал о последствиях упрощения процедуры оформления пьяных водителей. По его словам, отмена необходимости составления некоторых протоколов при выявлении нетрезвого состояния автовладельца не сильно ускорит саму процедуру. Эксперт обратил внимание, что изменение процесса оформления ситуаций с выявлением нетрезвых водителей сопровождается большим количеством бюрократических проволочек. Поэтому специалист считает важным, чтобы конституционные права граждан не были ущемлены или нарушены.