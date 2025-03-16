Москва, 16 марта, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубио призвал прекратить военную операцию против хуситов в Красном море. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Накануне в ходе беседы Рубио проинформировал о решении Вашингтона приступить к силовой операции в отношении йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Отмечено, что беседа состоялась по инициативе США.

«В ответ на изложенную американским представителем аргументацию С. В. Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие», — отметили в МИД.

Лавров и Рубио также обсудили конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых 18 февраля на встрече представителей России и США в Эр-Рияде, и условились оставаться в контакте, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, США по приказу президента Дональда Трампа 15 марта начали крупномасштабную операцию против хуситов. Американские военные нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар одноимённой провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

Трамп заявил, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. Центральное командование США (CENTCOM) опубликовало кадры начала операции, в том числе точечные авиаудары по объектам хуситов и взлёт нескольких истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet с борта авианосца.

Представитель минздрава мятежников-хуситов Анис аль-Асбахи сообщил 16 марта, что число погибших в результате ударов США превысило 30, ещё более 100 человек получили ранения. Он уточнил, что жертвы зафиксированы в столице Йемена Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и Радаа.