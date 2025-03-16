Москва, 16 марта, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио 15 марта состоялся по инициативе США. Глава Госдепа проинформировал о начале военной операции против хуситов в Красном море, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

EPA/ТАСС

«Американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря», — отметили в ведомстве.

Лавров в ответ подчеркнул, что силовую операцию необходимо немедленно прекратить. Он указал на важность политического диалога с участием всех сторон, направленного на поиск решения, исключающего дальнейшее кровопролитие.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили конкретные аспекты реализации взаимопонимания, достигнутого на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Лавров и Рубио условились оставаться в контакте.

Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии.

Рубио также проинформировал Лаврова о военной операции, которую Вашингтон начал против хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Он подчеркнул, что продолжающиеся нападения на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом 14 марта заявил, что администрация президента США Дональда Трампа делает всё возможное, чтобы возродить отношения между Москвой и Вашингтоном, которые практически были сведены к нулю, уничтожены прежней американской администрацией. По его словам, процесс этот непростой, если не сказать сложный.

Глава государства также уточнил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает двигаться.

Путин 12 февраля провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

13 марта у президента РФ состоялась встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В Вашингтоне оценили их разговор как позитивный и продуктивный.

Лавров 13 марта заявил, что у России есть диалог с госсекретарем США и помощником американского президента по нацбезопасности Майком Уолтцем — они ведут себя нормально.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. Он отметил, что процесс будет запущен в ближайшее время.