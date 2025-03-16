Благовещенск, 16 марта, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Движение железнодорожных составов на перегоне Чалганы ― Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области, прерванное из-за схода вагонов грузового поезда, восстановили. Об этом 16 марта сообщили в РЖД.

МЧС Амурской области

«Движение поездов по перегону Чалганы ― Ушумун Забайкальской железной дороги полностью восстановлено», ― говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Уточняется, что восстановительные работы железнодорожники завершили в 07:52 мск. Движение открыли по обоим путям перегона.

Всего ремонтники восстановили 600 м одного пути и 300 м соседнего, повреждённых из-за схода вагонов. К работе привлекались около 400 рабочих и четыре восстановительных поезда, а также три путевых машинных станции и специализированная техника других железнодорожных подразделений.

«Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. РЖД принимаются меры по нормализации графика движения пассажирских и грузовых поездов», ― добавили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 28 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в 06:47 мск 15 марта в Магдагачинском районе Амурской области. Инцидент произошел на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги. После этого состав столкнулся со встречным поездом, машинист которого, по предварительной информации, получил травмы.

Движение на участке приостановили, в РЖД создали штаб по устранению последствий происшествия. В связи со сходом вагонов задержались несколько пассажирских поездов, в частности, из Владивостока в Москву и в обратном направлении. Также с изменением расписания были отправлены пассажирские поезда из Благовещенска в Нижний Бестях и Читу, а также состав, следовавший из Тынды в Благовещенск.