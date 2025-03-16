Вашингтон, 16 марта, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло до 34 человек. Об этом 16 марта сообщил телеканал ABC News.

Chen Chen/Global Look Press

«В целом по меньшей мере 34 человека погибли в результате штормовых явлений», ― говорится в сообщении.

Торнадо оставили после себя разрушения как минимум в шести штатах. Кроме того, порывистый ветер, наблюдавшийся на фоне шторма, стал причиной более 130 лесных пожаров в Оклахоме.

Уточняется, что стихия обрушилась на Арканзас, Иллинойс, Индиану, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас. От погодных явлений могут пострадать 138 млн человек. Они находятся в состоянии повышенной готовности и-за непогоды. На данный момент крупный град и ураган переместились на восток.

В результате сильного ветра в Равнинных штатах произошли сильные пыльные бури, которые привели к гибели более 10 человек в Канзасе, Техасе и Оклахоме.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года на США обрушился ураган «Милтон». Специалисты допускали, что он станет самым разрушительным в истории, превзойдя ураган «Катрина» 2005 года. В ожидании стихии 7 октября началась массовая эвакуация граждан. Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

Ураган пронёсся по всей территории Флориды, затопив и разрушив населённые пункты. Сообщалось по меньшей мере о 14 жертвах разгула стихии. Первые шесть человек погибли ещё 9 октября, когда два торнадо обрушились накануне шторма на округ Сент-Луси. Власти округа Волуша сообщили о гибели четырёх человек, в том числе двух женщин, на чьи дома упали деревья. Ещё два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два — в округе Ситрус.

Ураган сорвал крышу из стекловолокна с бейсбольного стадиона и обрушил строительный кран на многоэтажное здание в Сент-Питерсберге. Он разрушил дома и затопил дороги на обширной территории Флориды. Около 3 млн человек остались без электричества после обрыва линий электропередачи.