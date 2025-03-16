Берлин, 16 марта, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Германии был бы выгоден возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке трубопровода «Северный поток ― 2». Об этом 16 марта заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Stefan Sauer/Global Look Press

Он отметил, что при участии американских инвесторов в этом проекте цены на российский газ в Евросоюзе могут существенно вырасти.

«Почему бы они [немецкие власти] не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными ― их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды», ― процитировало «РИА Новости» Нимайера.

По его словам, если США захотят владеть «Северным потоком — 2», то они будут заинтересованы и в получении прибыли от своих вложений.

«Я бы доверял российской стороне в вопросе ограничения платы за поставку, чтобы обеспечить приемлемые для немецких потребителей расценки. Иначе какой смысл поставлять российский газ, если он будет слишком дорогим?» — задался вопросом глава совета.

Как передавало ИА Регнум, немецкое издание Correctiv 14 марта написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине. По данным издания, разговоры о покупке идут уже несколько месяцев.

Отмечается, что кроме «Северных потоков», Вашингтон интересует дочка «Роснефти» в Германии, владеющая 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, а также меньшими долями в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro. ФРГ получает нефть по трубопроводу «Дружба».

Еще в ноябре прошлого года американский инвестор Стивен Линч изъявил желание участвовать в торгах за газопровод, если он будет выставлен на аукцион в рамках банкротства швейцарского оператора проекта Nord Stream AG. Продажа газопровода позволит выплатить накопившиеся долги кредиторам. Линч также утверждает, что участие американского инвестора в таком проекте могло бы обеспечить США значительное влияние на Россию.

4 марта издание Bild сообщило, что правительство Германии изучает способы предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2». Там считают реалистичным сценарий запуска поставок газа по итогам договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Идут интенсивные консультации с целью определить рычаги давления, которые помогут предотвратить возобновление проекта, отметило издание.

2 марта Bild писал, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию якобы для переговоров о восстановлении работы «Северного потока — 2». Утверждалось, что США якобы намеревались выступить посредником в поставках газа из России по трубопроводу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта опроверг сообщения о якобы проводимых переговорах по возобновлению работы газопровода.