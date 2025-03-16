Москва, 16 марта, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали в отношении блогера Арсена Маркаряна, публично одобрившего атаки дронов на жилые дома в России. Об этом сообщили в правоохранительных органах «РИА Новости».

Кадр из видео Арсен Маркарян

«По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сказал собеседник агентства.

Прокуратура Москвы 29 января сообщила о выявлении в Сети видеоролика с интервью Маркаряна, в котором блогер, сформировавший «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», публично призвал к совершению террористических атак в отношении жителей России с использованием беспилотников. Эти же призывы блогер повторил в прямом эфире другого публичного канала на видеохостинге YouTube.

Материалы прокурорской проверки, отметили в ведомстве, направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Маркаряну 29 лет, карьеру блогера он начал в 2014 году. Его первые публикации были посвящены сыроедению и здоровому образу жизни. Позже тематика блога Маркаряна расширилась до более общих вопросов личностного роста и жизненной философии, известность приобрели его противоречивые и мизогинные высказывания.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом блогере, ставшем фигурантом уголовного дела из-за призывов к терроризму, Михаиле Вербицком (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Дело в отношении математика Вербицкого, который призывал к ударам по России, выступал с критикой спецоперации и выражал сомнения в официальной версии теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», возбудили в ноябре 2024 года. Вербицкий покинул Россию, он объявлен в международный розыск.